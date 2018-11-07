З початку доби на Донбасі поранено одного українського бійця
З З початку доби на Донбасі поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє у вечірньому зведенні прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.
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Зазначається, що упродовж цієї доби російські окупаційні війська на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому ворог один раз застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
За даними штабу, бойовики, в основному, вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя вони застосували міномети калібру 82 міліметри, озброєння БМП та зенітну установку ЗУ-23-2.
Окрім того, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка та Гнутове.
«Підрозділи, які обороняються, в ході виконання завдань, застосовують наявні сили та засоби для стабілізації ситуації, проте готові і до більш активних заходів», - наголосили в прес-центрі.