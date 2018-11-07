З початку доби на Донбасі поранено одного українського бійця.

З З початку доби на Донбасі поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє у вечірньому зведенні прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

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Зазначається, що упродовж цієї доби російські окупаційні війська на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому ворог один раз застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами.