Росія намагається захопити нові території в Україні – дипломат

Представник України при міжнародних організаціях Ігор Прокопчук на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив, що РФ продовжує перешкоджати спостерігачам Спеціальної моніторингової місії здійснювати моніторинг ситуації на Донбасі.

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявив, що Росія намагається захопити нові території в Україні, продовжуючи порушувати Мінські угоди, покликані мирним шляхом врегулювати ситуацію на Донбасі.

Як повідомляє у Twitter Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, про це Прокопчук сказав на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Росія, замість того, щоб залишити територію України, знову намагається захопити нові території в порушення Мінських угод: СММ ОБСЄ зафіксувала нові окопи російських бойовиків, розташовані до 1 км на захід від їх попередніх позицій поблизу населених пунктів Ставки і Горлівка", - наголосив Прокопчук.

Також український дипломат засудив намір РФ провести незаконні так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях Донбасу 11 листопада.

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"Ми рішуче засуджуємо плани Росії провести незаконні і фейкові т. зв. «вибори» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей України, якими РФ намагається легітимізувати останні призначення у своїй окупаційній адміністрації", - наголосив він.

Крім того, Прокопчук зазначив, що Росія продовжує перешкоджати спостерігачам Спеціальної моніторингової місії здійснювати моніторинг ситуації на Донбасі.

"Російські збройні формування, збивши безпілотний літальний апарат дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ на повністю контрольованій РФ території Донбасу, поблизу кордону з Росією, погіршили здатність Місії здійснювати моніторинг, що й було їх очевидною метою", - заявив він.

"Ми закликаємо Центр запобігання конфліктам ОБСЄ посилити зусилля, спрямовані на підвищення технічних можливостей СММ ОБСЄ здійснювати моніторинг ситуації на місцях, особливо на окупованих Росією територіях України, куди місія не має доступу або він значно обмежений", - додав він.

"Розраховуємо, що Центр запобігання конфліктам підготує вчасні й ефективні заходи з реагування ОБСЄ на погіршення безпекової ситуації та зростання напруження в Чорноморсько-Азовському регіоні, спричинені агресивними діями Росії проти України", - заявив Прокопчук.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що безпілотники місії виявили поблизу Ставків і Горлівки нові системи траншей, простягаються далі на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін, зокрема, в одному місці відстань зменшилася майже на кілометр.

Крім того, сьогодні, 8 листопада, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявила, що окупанти зосереджують значну кількість важких озброєнь з порушенням ліній відведення.