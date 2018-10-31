У районі Горлівки бойовики просунули вперед позиції біля лінії розмежування - ОБСЄ

У місії ОБСЄ заявили, що між просуванням вперед і підвищенням рівня насильства існує прямий зв'язок.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, який сьогодні останній день перебуває на цій посаді, заявляє, що в районі окупованої Горлівки контрольовані Росією бойовики просунули вперед свої позиції біля лінії розмежування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

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"Минулого тижня ми насправді побачили ознаки просування вперед ще у двох місцях. Наші безпілотні літальні апарати далекого радіусу дії виявили поблизу Ставків та Горлівки нові системи траншей, що простягаються далі на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін, яка в одному місці скоротилася майже на кілометр", - повідомив Хуг.

"Ці найостанніші просування подібні до тих, що відбувалися в Жолобку, Водяному і Південному раніше цього року і зовсім нещодавно - в Золотому. Після того, як ми бачили, що навколо Широкиного, Донецького аеропорту, Дебальцевого, району Павлополя, Пікуз, Авдіївки, Ясинуватої та районів навколо Кримського та Смілого розгорталися запеклі бойові дії, ми можемо сказати на підставі результатів моніторингу, який триває протягом останніх чотирьох років, що існує прямий зв'язок між просуванням вперед і підвищенням рівня насильства", - наголосив Хуг.

"Ви можете запитати, що сталося з положенням про розмінування в рамках Мінських угод і подальшою домовленістю від 2016 року про протимінну діяльність. Минулий тиждень нічим не відрізняється від інших. СММ ОБСЄ фіксує наявність мін вздовж усієї лінії зіткнення попри те, що сторони домовилися вилучити міни і не встановлювати нові", - додав Хуг.

Раніше у штабі операції Об'єднаних сил знайшли підтвердження, що саме засоби протиповітряної оборони збройних формувань РФ збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) спостерігачів місії ОБСЄ 27 жовтня на Донбасі.