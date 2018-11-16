Військові показали наслідки нічного обстрілу бойовиками селища на Донеччині (фото)

У результаті інтенсивного обстрілу мінами калібру 120 мм вщент знищені два будинки місцевих жителів.

Штаб операції Об’єднаних сил оприлюднив фотографії наслідків нічного обстрілу житлових кварталів Південного у Донецькій області.

За інформацією української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню, обстріл вівся вночі 15 листопада з мінометів калібру 82 та 120, заборонених Мінськими домовленостями. Бойовики гатили з окупованої Горлівки. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

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У результаті інтенсивного обстрілу мінами калібру 120 мм вщент знищені два будинки місцевих жителів.

У заяві наголошується, що через зону обстрілу проходить водогін Горлівка-Торецьк, який забезпечує водопостачанням майже 60 тисяч осіб, у зв’язку з чим "існує велика ймовірність його пошкодження".

Нагадаємо, що 15 листопада російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовослужбовець отримав поранення.