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Бойовики зазнали втрат: з'явилося відео нищівного удару ЗСУ на Донбасі

21:01, 22 листопада 2018
Війна
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У мережі з'явилося відео удару по позиції терористів "ДНР", завданого бійцями ООС на Донбасі.

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Ролик оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у Facebook. "Черговий шмакі-бум, і 200-а бригада в одного окупанта, ще двоє зашивають рани", — написав він.

Як зазначив офіцер, операція проведена в районі населеного пункту Пантелеймонівка, де бойовики постійно обстрілюють українських військових.

Як повідомлялося, раніше проросійські бойовики керованою ракетою спалили машину ЗСУ в Пісках. Стріляли з окупованого Донецька.

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Теги: #ДНР#бойовики#відео#удар