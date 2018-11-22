Бойовики зазнали втрат: з'явилося відео нищівного удару ЗСУ на Донбасі
21:01, 22 листопада 2018Війна
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Внаслідок удару бойовики зазнали втрат.
У мережі з'явилося відео удару по позиції терористів "ДНР", завданого бійцями ООС на Донбасі.
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Ролик оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у Facebook. "Черговий шмакі-бум, і 200-а бригада в одного окупанта, ще двоє зашивають рани", — написав він.
Як зазначив офіцер, операція проведена в районі населеного пункту Пантелеймонівка, де бойовики постійно обстрілюють українських військових.
Як повідомлялося, раніше проросійські бойовики керованою ракетою спалили машину ЗСУ в Пісках. Стріляли з окупованого Донецька.
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