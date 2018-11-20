Під Донецьком бойовики знищили авто ЗСУ (фото, відео)

Ракета влучила в задню частину машини, українські військові встигли вибігти.

Проросійські бойовики керованою ракетою спалили машину ЗСУ в Пісках. Стріляли з окупованого Донецька.

Як кажуть українські військовослужбовці, останнім часом "ворог зовсім знахабнів – стріляє вдень і вночі, не гребуючи важким калібром", передає 24 канал.

"Наші, так би мовити, близькі брати відкрили вогонь з ракетної установки, але завдяки дроту, який йде через дорогу, вони не влучили", – сказав військовослужбовець Андрій.

Ракета потрапила в задню частину машини, військові встигли вибігти, але бойовики на цьому не заспокоїлися.

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Бійці кажуть, що машини трохи шкода, адже її подарували волонтери. Останнім часом бойовики значно збільшили інтенсивність обстрілів.

Бойовики сидять в окупованому Донецьку, зайнявши колишні будівлі шахти, які після боїв за Донецький аеропорт в українській армії називають близнюками. Саме з них позиції українських військових видно як на долоні.

"Тут доводиться швидко рухатися і нахилятися, адже до позицій ворога лічені сотні метрів і, помітивши рух на наших позиціях, вони можуть відкрити вогонь в будь-який момент", – йдеться у сюжеті 24 каналу.

Диверсійні групи ворога ходять тут постійно. Наближаються на 100-200 метрів, але отримавши відповідь, йдуть. Мета цих вилазок – пошук прогалин в обороні української армії, але в Пісках таких місць немає.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу ворожих на Донбасі протягом минулої доби поранені троє українських бійців.