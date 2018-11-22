На Донеччині загинув командир розвідників ЗСУ (фото)

Віталій Кузнєцов був начальником розвідки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

В ході бойових дій на Донбасі загинув офіцер розвідки, майор Збройних сил України Віталій Кузнєцов. Кузнєцов був начальником розвідки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Кузнєцов загинув у Кримському на Луганщині. Розвідник був у зоні бойових дій на Донбасі з 2014 року, пішов на фронт волонтером. "Будучи заступником командира батальйону, пережив пекельне Кримське у січні 2015-го", — повідомляють в коментарях.

В Івано-Франківську у загиблого залишилася дружина і двоє маленьких синів.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.