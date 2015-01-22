Бойовики обстріляли Мар'їнку, загинув 9-річний хлопчик

Про це начальник Головного управління МВС України у Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Мар’їнка. Влучення снаряду в приватне домоволодіння. На очах у батьків загинув 9-річний син. Його брат, 14 років, і бабуся отримали осколкові поранення. Сім'я була на кухні, обідали», - написав він.

Читайте такожУ Донецьку бойовики обстріляли зупинку, загинули 13 мирних жителів (фото, відео)«Слідчо-оперативна група не може виїхати для огляду на місце події у зв'язку з безперервним обстрілом міста», - додав Аброськін.