Бойовики зазнали значних втрат на Донбасі

У ході бойових дій, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

Протягом минулої доби, 30 листопада, російсько-окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, двічі фіксувалися випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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Як повідомили у прес-службі ООС, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Красногорівка та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Окрім того, оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Луганського противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Гнутового та хутора Вільного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП відповідно", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено. За даними розвідки, минулої доби, чотирьох бойовиків збройних формувань Російської Федерації було знищено.

Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

Як повідомляв УНІАН, контрольні пункти в'їзду - виїзду на Донбасі перейшли на зимовий час роботи.