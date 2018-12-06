Рада дозволила Морській охороні ДПСУ стріляти без попередження для відбиття нападу

Закон "Про прилеглу зону України" встановлює статус та визначає правовий режим прилеглої зони України.

Верховна Рада визначила, що зброя кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби може застосовуватися без попередження для відбиття вторгнення та нападу на українські кораблі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про прилеглу зону України» (№ 8361) проголосували 244 народних депутата. При цьому відбулося декілька переголосувань, тому що не вистачало необхідних 226 голосів.

Закон встановлює статус та визначає правовий режим прилеглої зони України. Прилегла зона України - це зона відкритого моря, яка прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані не більше 24 морських миль, відлічених від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України.

Прикінцевими положеннями закону передбачено, що зброя кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України може застосовуватися без попередження з метою: відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань; припинення збройних конфліктів та збройних провокацій; для відбиття нападу (подання допомоги для відбиття нападу) на кораблі (катери) та судна Державної прикордонної служби України або інші судна України; для припинення збройного опору.

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Також зброя може застосовуватися після попереджувальної стрільби з метою затримання суден, які порушили законодавство України про державний кордон або митне, фіскальне (податкове), імміграційне (міграційне) чи санітарне законодавство України, під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у територіальному морі чи у прилеглій зоні України або суден, які порушили законодавство України про виключну (морську) економічну зону України під час переслідування по гарячих слідах, в разі невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані; припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об'єктів під прапором України.

Також у прикінцевих положеннях сказано, що під час безпосереднього залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, а також для усунення реальної загрози життю і безпеці особи, інтересам суспільства і держави під час виконання службових завдань військовослужбовці, підрозділи, кораблі та катери уповноваженого органу мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку у випадках і порядку, передбачених законодавством України для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних сил України.

Відповідно до закону, Україна у своїй прилеглій зоні здійснює контроль з метою запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства України у межах території України, включаючи її внутрішні води, або територіальне море.

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Уповноважений орган, який забезпечує недоторканність державного кордону та охорону суверенних прав України в її прилеглій та виключній (морській) економічній зонах, може зупиняти судна, якщо вони порушують міжнародні норми, оглядати судна, затримувати чи арештовувати судна та/або членів екіпажу, за винятком військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою.

Законом передбачено право переслідувати судно, яке порушило законодавство України, по гарячих слідах з метою його затримання та притягнення до відповідальності згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року. Право на переслідування припиняється, як тільки переслідуване судно увійде в територіальне море держави, під прапором якої плаває судно або будь-якої третьої держави.

Відключення автоматичної ідентифікаційної системи судном за винятком військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою, є підставою для зупинення та огляду судна, або переслідування його по гарячих слідах.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.