ФСБ РФ готує дезінформацію про поранення українських моряків - експерт

Зокрема, пропонується «інформаційне вкидання» про те, що поранення були отримані «внаслідок вибуху гранати» на катері ВМС України під час «сутички між екіпажем і співробітником СБУ».

У ФСБ Росії планують поширити дезінформацію про причини поранення українських військових моряків, щоб приховати терористичні дії прикордонної служби ФСБ та Чорноморського флоту РФ у Керченській протоці.

Про це в Facebook написав народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«За оперативними даними групи ІС, у ФСБ РФ планують проведення чергової інформоперації із прикриття акту збройної агресії РФ проти України поблизу Керченської протоки 25 листопада», - повідомив він.

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За словами Тимчука, «після оголошення в розшук із боку Генпрокуратури України керівництво прикордонного управління ФСБ по Криму запропонувало центральному керівництву ФСБ у Москві поширити дезінформацію про причини поранення українських військових моряків, щоб приховати терористичні дії прикордонної служби ФСБ та ЧФ РФ. Так, пропонується здійснити «інформаційне вкидання» про те, що осколкові поранення були отримані трьома українськими військовослужбовцями нібито не внаслідок обстрілу з катера ПС ФСБ РФ «Ізумруд», а «внаслідок вибуху гранати» всередині катера ВМС України під час «сутички між екіпажем і співробітником СБУ». Останній, за версією ФСБ, нібито примушував моряків виконати «злочинний наказ». Травми ще трьох українських моряків, за цією версією, також були отримані «під час бійки» до захоплення судна, а не завдані російськими спецназівцями під час штурму, як це було насправді».

Раніше, наголосив Тимчук, російські ЗМІ отримали «темники» про те, що обстріл корабельно-катерної групи ВМС України нібито здійснювався «болванками без бойових частин», застосування яких не могло завдати осколкових поранень українським морякам.