На Донбасі загинули двоє українських військових - ЗСУ

Обидва військових загинули на лінії зіткнення під час виконання бойового завдання.

У четвер, 13 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військових.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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Обидва військових загинули на лінії зіткнення під час виконання бойового завдання, обидва військових належали до однієї окремої десантно-штурмової бригади.

Один військовий внаслідок обстрілу з боку противника, другий – внаслідок серцевого нападу.

"Командування та особовий склад Десантно-штурмових військ висловлює глибоке співчуття рідним та близьким загиблих десантників", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, упродовж доби на Донбасі російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий.