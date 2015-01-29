З Авдіївки, Світлодарська та Дебальцевого евакуйовано 600 людей - ОДА
20:42, 29 січня 2015Війна
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Безпосередньо облдержадміністрацією сьогодні з Дебальцевого вивезено 152 особи. Вони розміщені в м. Святогірську.
Обстріляна лікарня в Світлодарську / svetlodarsk.com, Володимир
Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації, інформуючи про організований безкоштовний вивіз людей з небезпечних місць області.
Читайте такожУкраїнські військові евакуювали двох дітей з обстрілюваної бойовиками Трьохізбенки Крім того, за участі облдержадміністрації силами волонтерів, громадських організацій та підприємств з Авдіївки вивезено 220 осіб, з Світлодарська - 200, з Дебальцевого - 38.
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