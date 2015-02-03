За добу в зоні АТО загинули 5 українських військових, 27 - поранені
13:18, 03 лютого 2015Війна
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Лисенко повідомив про втрати української армії за добу.
REUTERS
За минулу добу в зоні АТО загинули 5 українських військовослужбовців, 27 були поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загинули 5 наших хлопців і 27 отримали поранення", - сказав Лисенко.
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