За добу в зоні АТО загинули 5 українських військових, 27 - поранені

За минулу добу в зоні АТО загинули 5 українських військовослужбовців, 27 були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загинули 5 наших хлопців і 27 отримали поранення", - сказав Лисенко.