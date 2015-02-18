Бойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ та закордонних журналістів у Дебальцеве

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу в Києві.

«На жаль, спостерігачі ОБСЄ не потрапили до Дебальцевого», - підкреслив він.

«Бойовики заявляли, що вони не контролюють певні бандформування, тому не хотіли нібито наражати спостерігачів ОБСЄ на небезпеку», - додав Стельмах.

Читайте такожУ районі Дебальцевого йдуть запеклі бої, бойовики перекинули під місто всі резерви - ТимчукПроте, як зазначає прес-офіцер штабу АТО, «за нашими даними, їм було поставлене завдання від їхніх кураторів не допустити спостерігачів ОБСЄ та закордонних журналістів в Дебальцеве, щоб їм не вдалося зафіксувати факти обстрілів і штурмів українських позицій».