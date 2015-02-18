За останні три тижні із зони АТО вивезли майже 9,5 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України Наталія Бистра сьогодні на брифінгу в Києві.

«Починаючи з 28 січня, із міст та селищ Луганської та Донецької областей вивезли рятувальники за допомогою місцевої влади, а також волонтерів, та самостійно залишили населені пункти 9 476 осіб, з яких 2 131 дитина та 304 людини з обмеженими можливостями», - зазначила вона.

Читайте такожВ "Азові" заявили, що вивезли всіх мешканців Широкиного«Дебальцеве залишили 2 877 людей, Авдіївку – 1 319, міста та селища Луганської області – 1 052 особи», - додала Бистра.