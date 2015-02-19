У навчаннях Нацгвардії беруть участь близько тисячі нещодавно мобілізованих бійців (фото)

Про це повідомляється на офіційній сторінці Нацгвардії в Facebook.

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«Особливу увагу командування військових частин приділяє відпрацюванню бійцями навчальних завдань з тактики дій при зміні умов оперативно-тактичної обстановки, надання першої медичної допомоги при травмуванні або пораненні, застосування прийомів рукопашного бою та стрільби зі стрілецької зброї і гранатометів»,- йдеться в повідомленні.