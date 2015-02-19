У навчаннях Нацгвардії беруть участь близько тисячі нещодавно мобілізованих бійців (фото)
15:52, 19 лютого 2015Війна
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З військовими, які були призвані на початку 2015 року, під час чергової хвилі мобілізації, тривають планові заняття з бойової та спеціальної підготовки.
Бійці стріляють зі стрілецької зброї і гранатометів / Facebook
Про це повідомляється на офіційній сторінці Нацгвардії в Facebook.
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«Особливу увагу командування військових частин приділяє відпрацюванню бійцями навчальних завдань з тактики дій при зміні умов оперативно-тактичної обстановки, надання першої медичної допомоги при травмуванні або пораненні, застосування прийомів рукопашного бою та стрільби зі стрілецької зброї і гранатометів»,- йдеться в повідомленні.
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