В Youtube з'явилось відео жорстокого побиття бойовиком дезертира на Донбасі
04:44, 23 лютого 2015Війна
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В Youtube з'явилось відео жорстокого побиття російським найманцем одного з бойовиків на Донбасі за дезертирство.
Терорист Якут побив найманця з Москви за дезертирство / скріншот
На ролику чоловік з георгіївською стрічкою і у військовій формі б'є чоловіка, якого звинувачують у дезертирстві, передає ТСН.
При цьому жорстоке побиття супроводжується погрозами і нецензурною лексикою. Коли саме було зняте відео, не вдалось встановити.
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"Якут", який кулаками і колінами наносить удари "москвичу", не радить останньому залишати свої позиції, тому що на нього чекатиме ще сильніше покарання.
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