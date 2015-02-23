В Youtube з'явилось відео жорстокого побиття бойовиком дезертира на Донбасі

На ролику чоловік з георгіївською стрічкою і у військовій формі б'є чоловіка, якого звинувачують у дезертирстві, передає ТСН.

При цьому жорстоке побиття супроводжується погрозами і нецензурною лексикою. Коли саме було зняте відео, не вдалось встановити.

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"Якут", який кулаками і колінами наносить удари "москвичу", не радить останньому залишати свої позиції, тому що на нього чекатиме ще сильніше покарання.

УВАГА ВІДЕО МІСТИТЬ НЕЦЕНЗУРНУ ЛЕКСИКУ!