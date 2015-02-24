В районі Широкиного бойовики двічі намагалися прорвати оборону сил АТО

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, за підтримки бронетехніки, включаючи танки (принаймні 6 одиниць) бойовики двічі намагалися прорвати оборону сил АТО. "Також противник завдавав масованих ударів з РСЗВ і ствольної артилерії в районі населених пунктів Жовтень і Заїченко. На Новоазовському напрямку противник підтягує бронетехніку (зафіксовано переміщення 4-х танків вздовж траси Т0508)", - повідомив Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що після відводу українських військ з Дебальцевського плацдарму, бойовики продовжують спроби атак в даному районі. "В районі бар'єрного кордону Луганське-Світлодарськ 2 тактичні групи бойовиків (кожна чисельністю до посиленої роти, при підтримці 5 одиниць бронетехніки) намагалися атакувати передові позиції українських військ", - написав Дмитро Тимчук, зазначивши, що вогневу підтримку даних груп здійснював мінометний підрозділ бойовиків. "Вогнем українських підрозділів противник був зупинений і примушений до відходу на вихідний рубіж", - підсумував він.