План виведення військ з Дебальцевого розробили за місяць до відступу - Пашинський

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський наголосив, що під час сьогоднішнього засідання комітету за участі заступника міністра оборони, керівника апарату Петра Мехеда було з'ясовано, що план виведення військ з Дебальцевого був розроблений за місяць до виведення і що він був резервним. Комітет з нацбезпеки і оборони створив робочу групу з вивчення ситуації навколо Дебальцевого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пашинський сказав журналістам.

Зокрема, Пашинський відзначив, що комітет сьогодні засідав впродовж трьох годин. За його словами, були запрошені командири штабу АТО, командири підрозділів та народні депутати. "Ми пройшлись по всій ситуації в Дебальцевому. Розібрали дуже багато питань, зараз приймаються відповідні рішення - термінові, і ці рішення є стратегічними", - повідомив Пашинський.

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За його словами, він сподівається, що сьогодні була розпочата нова сторінка в аналізі і прийнятті рішень в державі.

Говорячи про ситуацію навколо Дебальцевого, він розповів, що "план був розроблений за місяць до цього... Були (проблемні) моменти реалізації...", - сказав Пашинський. Разом з тим, він стверджує, що в дію було введено резервний план щодо Дебальцевого, тому що "основний не змогли реалізувати".

Пашинський наголосив, що якщо враховувати ті сили, які були кинуті росіянами до Дебальцевого, то в ситуації навколо зазначеного міста українське командування справилось на відмінно.

"Інше питання, чи вчасно був задіяний цей план, чи можливо треба було це на два дні раніше робити - ми це будемо вивчати, будемо ще працювати з керівником Генерального штабу, будемо працювати з командуванням сухопутних військ, тому що тут питання відповідальності у всіх різні", - зазначив голова комітету.

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За словами депутата, по остаточним результатам щодо аналізу ситуації в Дебальцевому можливо будуть кадрові рішення, але в цьому зв'язку сенсацій очікувати не треба.

"Ми сформували робочу групу в кількості 5 депутатів, у нас є близько семи питань, на які ми не отримали відповіді", - додав він.

Зокрема, він відзначив, що мова йде про те, хто керував резервами, коли деблокували Логвинове.