Українські партизани знищили в Донецьку групу бойовиків і 3 танка - Ярош
13:24, 25 лютого 2015Війна
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У вівторок, 24 лютого, партизани групи "Тіні" в Донецьку знищили склад банди бойовиків "Кальміус".
У Донецьку В результаті диверсії згоріло 3 танка, до 5-7 БТР та інша техніка бойовиків
Про це на своїй сторінці в Facebook написав лідер "Правого сектора", народний депутат України Дмитро Ярош.
За його словами, склад, що знаходиться на відстані 300 метрів від будівлі неексплуатованої шахти, був знищений двома фугасами.
Як зазначив Ярош, вибух фугасів пішов у напрямках Макіївки і 124 школи, що призвело до пожежі, в результаті чого в казармі банди "Кальміус" загинула велика кількість бойовиків.
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У той же час Ярош не називає точну кількість загиблих бойовиків.
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