В університеті Повітряних сил вперше з часів Другої світової відбувся достроковий випуск офіцерів (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія випуску відбулася 26 лютого на плацу навчального закладу.

У харківському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України наголосили, що достроковий випуск в університеті проходить вперше з часів Великої Вітчизняної війни.

Заступник командувача Повітряних сил України генерал-лейтенант Віктор Сідаш, виступаючи на церемонії, відзначив високий рівень підготовки харківських офіцерів.

За його словами, рішення про достроковий випуск було ухвалене у зв'язку зі збільшенням кількості Збройних сил країни.

Він зазначив, що цьогорічні випускники ХУПС не будуть направлені безпосередньо в зону бойових дій, оскільки необхідності присутності військ протиповітряної оборони на передньому краї фронту немає.

Читайте такожУ Київському військовому ліцеї імені Богуна відбувся 66-й випускСідаш додав, що в навчальному плані підготовки офіцерів відбулися зміни з урахуванням ситуації в країні. За його словами, більше уваги приділялося наданню медичної допомоги, фізичній підготовці, а також іншим питанням, пов'язаним з перебуванням військових у зоні АТО.

Священик Української православної церкви благословив молодих офіцерів. Після цього офіцери пройшли стройовим маршем.

Довідка УНІАН. Харківський університет Повітряних сил заснований в листопаді 1930 року. За свою історію підготував майже 120 тисяч офіцерів. Серед випускників університету - 578 Героїв Радянського Союзу, 27 льотчиків-космонавтів, 415 генералів, 4 міністра оборони, командувачі арміями. У виші готують для Збройних сил України фахівців за 15 напрямами з 24 спеціальностей. До складу університету входять 9 факультетів, на яких проходять навчання фахівці для авіації, протиповітряної оборони Сухопутних військ, автоматизованих систем управління, метрології, зенітних ракетних та радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

Через складну ситуацію в країні, підготовку офіцерських кадрів цього року довелося скоротити на 3 місяці і замість випуску в червні, курсанти-випускники завершили курс підготовки у лютому.