За добу в зоні АТО загинули 3 військовослужбовців, 7 отримали поранення
13:05, 27 лютого 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинули 3 військовослужбовців, 7 поранені.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу загинули 3 українських військовослужбовців, 7 отримали поранення", - сказав він.
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Лисенко зазначив, що минулої доби активні дії велися лише на Донецькому напрямку. "Бойовики з артилерії, мінометів та танків обстріляли та штурмували позицій сил АТО в районі населених пунктів Опитне, Водяне та Авдіївка. Усі ці напади було відбито", - сказав речник АТО.
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