За добу в зоні АТО загинули 3 військовослужбовців, 7 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загинули 3 українських військовослужбовців, 7 отримали поранення", - сказав він.

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Лисенко зазначив, що минулої доби активні дії велися лише на Донецькому напрямку. "Бойовики з артилерії, мінометів та танків обстріляли та штурмували позицій сил АТО в районі населених пунктів Опитне, Водяне та Авдіївка. Усі ці напади було відбито", - сказав речник АТО.

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