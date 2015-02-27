Україна домовилася з Францією про постачання БПЛА і засобів радіоелектронної боротьби

Про це в ході брифінгу заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, був підписаний договір з французькою компанією "Thales" на поставку безпілотних літальних апаратів і засобів радіоелектронної боротьби.

Крім цього, Гладковський підкреслив, що договори про постачання укладені на сотні мільйонів доларів з багатьма країнами і по експорту, і по імпорту, при цьому не уточнивши деталей.

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У свою чергу українська компанія "Мотор-Січ" підписала договір з південно-африканською компанією з модернізації вертольотів.

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