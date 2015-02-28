Позиції сил АТО під Каменкою обстріляли з артилерії

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На Донецькому напрямку в 23.30 терористи застосували артилерію по позиціях сил АТО, які обороняють населений пункт Каменка», - говориться в повідомленні.

При цьому зазначається, що ніч з 27 на 28 лютого характеризується суттєвим зменшенням обстрілів в цілому, та повним припиненням вогню в окремих секторах зони АТО.

Читайте такожНайбільше порушень тиші зафіксовано на Донецькому напрямкуЗокрема, учора, з 21 години на Луганському і Маріупольському напрямках противник дотримувався режиму «тиша».

«В той же час, в районі селища Луганське, що поблизу Дебальцевого, з 20.50 до 22.15 тривав бій із використанням стрілецької зброї. Українські воїни відбили наступ непідконтрольних бандформувань від своїх позицій», - повідомляє прес-центр АТО.