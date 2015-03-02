Львівські десантники взяли на озброєння трофейний танк

Про це повідомив прес-центр АТО.

"Це трапилось за кілька днів до припинення вогню. Сепаратисти вирішили піти в атаку на позиції львівських десантників. В результаті вони не лише відступили, але й кинули на полі бою цілком справний танк з повним бойовим комплектом. Звичайно, українські бійці скористались таким «дарунком» недолугих проросійських найманців", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїнськи силовики відремонтували трофейний БМД псковських десантників (фото)За даними прес-центру, десантники вирішили не передавати трофей далі, а зібрати власний екіпаж і взяти танк на озброєння. За словами командування бригади, серед мобілізованих десантників знайшлись необхідні спеціалісти. Очолив екіпаж командир десантного взводу Сергій Подубан з села Савенці, що на Київщині.

"Спочатку, звичайно, було трішки важко. Відповіді на деякі питання з обслуговування ходової та силової установки танка доводилось шукати навіть в мережі Інтернет. Але ми здійснили кілька виїздів, і навіть провели стрільби. Все вдалось. Отже, попереджаємо наших ворогів, що у разі порушення ними домовленостей стосовно припинення вогню ми будемо примушувати їх до миру їх же колишньою зброєю", - заявив командир нового українського танка.