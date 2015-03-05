Польща та Україна можуть визначити список необхідного озброєння за кілька тижнів

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сьогодні у Варшаві сказав глава польського Бюро національної безпеки та оборони BBN генерал Станіслав Козєй.

"Я думаю тоді, коли українська та польська сторона визначать, що насправді може бути поставлено Україні. Бо так говорити про все одночасно нічого не дає. Я думаю, що це справа найближчих тижнів, коли це має бути вияснено", - сказав він, відповідаючи на питання, коли може бути ухвалене рішення про поставки польської зброї для українців.

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Співрозмовник агентства не уточнив, коли саме може бути ухвалене рішення про такі поставки, відзначивши, що це також буде залежати від української сторони.

"Це залежить, чи зі сторони Україні буде уповноважений представник, котрий буде вести переговори з польською стороною", - сказав він.

Козєй зауважив, що не існує заборон поставок зброї Україні на рівні НАТО чи Європейського союзу, але закликав не виводити питання поставок зброї у публічну площину.

"На цю тему треба найменше говорити публічно та діяти дискретно", - сказав генерал.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Польщі розпочав свій дводенний візит глава РНБОУ Олександр Турчинов, котрий вже провів переговори з главою BBN.

Довідка УНІАН. Раніше представники польської влади неодноразово заявляли, що Польща готова продавати Україні необхідну їй зброю, та що сама українська влада повинна визначити, що саме їй необхідне.

За неофіційною інформацією, крім поставлених українцям бронежилетів та касок наприкінці минулого року було підписано контракт на поставки польських безпілотників Fly Eye.