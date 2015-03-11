Бойовики замінували 250 га Донецької області - Лисенко

Про це сказав спікер АТО Андрій Лисенко в ефірі «5 каналу», пише Lb.ua.

«Зараз повинна бути посівна, а 250 гектарів Донецької області засіяні мінами, гранатами та іншими боєприпасами. Тобто керівники, які туди прийшли за вказівкою Кремля, не налаштовані на відновлення регіону»,- сказав Лисенко.

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Представник АТО зазначив, що терористи Донецька і Луганська повністю руйнують області, «вони не побудували ще жодного сараю».

На його думку, це означає, що бойовики прийшли туди тимчасово - з метою або залякати Україну, або знищити її.