ЗСУ не відведуть всю зброю до повної впевненості в аналогічних діях противника - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Вже проведено четвертий етап відведення цих озброєнь з нашого боку. Справа в тому, що повністю відводити це озброєння ми не будемо, оскільки у нас немає підтвердження, що те ж зробив супротивник. Тому оголювати передній край, де залишилося тяжке піхотне озброєння, яким тимчасово можна зупинити наступаючі сили, щоб була можливість повернути нашу артилерію на передову, було б неправильно, і злочинно залишати бійців без прикриття", - сказав Лисенко.

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Нагадаємо, в Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Крім того, передбачений обмін і звільнення всіх заручників.