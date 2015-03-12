Штаб АТО повідомляє про відсутність втрат серед українських військових протягом минулої доби

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден наш військовослужбовець не був вбитий і поранений”, - сказав Лисенко.

Нагадаємо, вчора Лисенко повідомляв, що за минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, 5 - поранені.