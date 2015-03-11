За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, 5 - поранені
14:07, 11 березня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, п’ятеро зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, за минулу добу на Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових 37 разів, в результаті чого загинув один український військовий, ще 5 поранені.
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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО отримали поранення 9 українських військовослужбовців, загиблих немає.
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