За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий, 5 - поранені

Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, за минулу добу на Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових 37 разів, в результаті чого загинув один український військовий, ще 5 поранені.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО отримали поранення 9 українських військовослужбовців, загиблих немає.