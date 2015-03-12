У Донецькому аеропорту знайдено тіла ще двох "кіборгів"

У Донецькому аеропорту тривають роботи з пошуку тіл загиблих українських військовослужбовців. Наразі знайдено ще два тіла.

Як повідомляє Громадське, їх з аеропорту ще не забрали. За роботами спостерігають представники Червоного Хреста і допомагають, коли дістають та вивозять тіла.

Читайте такожУ Донецькому аеропорту виявлено ще декілька тіл - ОБСЄ

Окрім того, Червоний Хрест підтвердив, що з аеропорту днями вивезли тіла 16 військових, однак українській стороні їх ще не передали.

Як повідомлялося, роботи з пошуку загиблих в аеропорту за участі представників «ДНР» та України.