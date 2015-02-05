У Донецькому аеропорту знайдений живим український військовослужбовець - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів. Водночас подробиць він не надав.

Читайте такожІнформацію про живих "кіборгів" під руїнами Донецького аеропорту поширює ворог - волонтери

"Інформація про врятованого бійця є. З приводу пошуку інших наших бійців, які залишилися під завалами, пошуки проводити неможливо. Через обстріли підігнати важку техніку і розібрати завали неможливо", - сказав Лисенко.

Раніше у Генштабі повідомляли про 28 "киборгів", зниклих безвісти на території Донецького аеропорту.