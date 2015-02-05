У Донецькому аеропорту знайдений живим український військовослужбовець - штаб АТО
13:37, 05 лютого 2015Війна
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Під завалами Донецького аеропорту знайшли живим українського військовослужбовця.
Інформація про врятованого бійця є - Лисенко / apostrophe.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів. Водночас подробиць він не надав.
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"Інформація про врятованого бійця є. З приводу пошуку інших наших бійців, які залишилися під завалами, пошуки проводити неможливо. Через обстріли підігнати важку техніку і розібрати завали неможливо", - сказав Лисенко.
Раніше у Генштабі повідомляли про 28 "киборгів", зниклих безвісти на території Донецького аеропорту.
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