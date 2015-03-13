Сьогодні бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню – прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

У зоні проведення АТО бойовики завдають вогневих ударів по позиціях українських військ зі 122-міліметрових гаубиць і 120-міліметрових мінометів, які на початку березня у двосторонньому порядку мали бути відведені від лінії бойового зіткнення не менш як на 25 км.

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Сьогодні на Донецькому напрямку з 11.20 до 12.10 зі 120-міліметрових мінометів незаконні збройні формування обстріляли опорний пункт поблизу селища Піски, а з 11.30 і до 12.00 бойовики вели артилерійський вогонь по Авдіївці. Крім того, мінометних ударів зазнали селища Опитне і Миколаївка.

На Маріупольському напрямку триває бойове протистояння з російсько-терористичними угрупуваннями поблизу Широкиного. За день тут ворог 6 разів обстріляв позиції сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів, повідомляє прес-центр.

Раніше УНІАН повідомляв, що за добу в зоні АТО отримали поранення двоє українських військових.