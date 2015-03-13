За добу в зоні АТО отримали поранення двоє українських військових

13:23, 13 березня 2015
Війна
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За добу в зоні АТО отримали поранення двоє українських військових.

REUTERS

Про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, за минулу добу в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець, двоє отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО не загинув і не був поранений жоден з українських військовослужбовців.

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