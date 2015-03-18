Екс-голова СБУ припускає, що підготовка бойовиків до наступу на Маріуполь - відволікаючий маневр
Марчук побоюється, що підготовка до наступу на Маріуполь стане відволікаючим маневром для провокації.
Демонстративна підготовка бойовиків до наступу на Маріуполь може стати відволікаючим маневром для агресії Росії на Чернігівщині.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив екс-голова СБУ, колишній міністр оборони, генерал армії України Євген Марчук на прес-конференції в Києві в рамках презентації Центру дослідження Росії.
«Як правило, завжди є відволікаючий маневр, і коли щось готується серйозно, то воно готується відволікаюче», - сказав він.
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«У мене є боязнь, щоб демонстративна підготовка (російсько-терористичних військ - УНІАН) до наступу на Маріуполь не стала відволікаючим маневром до провокації, тобто агресії, яка вже може бути незамаскованою на Чернігівському напрямку, що за 200 км до Києва», - вважає Марчук.
«Хоча й важко собі уявити, що може бути наступ на Київ, але теоретично все може бути в нинішній ситуації», - припускає він.
«Оскільки ресурс наших Збройних сил ще не такий достатній, який міг би по всьому периметру з Росією адекватно розмістити наші структури оборонного характеру. Ми поки що не можемо кордон з Росією рівномірно захистити так, як сьогодні наші Збройні сили сконцентровані на Донецькому напрямку», - вважає Марчук.
«Я не виключаю, що демонстративна підготовка до наступу на Маріуполь може бути відволікаючим маневром», - наголосив Марчук.