Екс-голова СБУ припускає, що підготовка бойовиків до наступу на Маріуполь - відволікаючий маневр

Демонстративна підготовка бойовиків до наступу на Маріуполь може стати відволікаючим маневром для агресії Росії на Чернігівщині.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив екс-голова СБУ, колишній міністр оборони, генерал армії України Євген Марчук на прес-конференції в Києві в рамках презентації Центру дослідження Росії.

«Як правило, завжди є відволікаючий маневр, і коли щось готується серйозно, то воно готується відволікаюче», - сказав він.

Читайте такожБойовики окопуються і стягують військову техніку ближче до Маріуполя - Тимчук

«У мене є боязнь, щоб демонстративна підготовка (російсько-терористичних військ - УНІАН) до наступу на Маріуполь не стала відволікаючим маневром до провокації, тобто агресії, яка вже може бути незамаскованою на Чернігівському напрямку, що за 200 км до Києва», - вважає Марчук.

«Хоча й важко собі уявити, що може бути наступ на Київ, але теоретично все може бути в нинішній ситуації», - припускає він.

«Оскільки ресурс наших Збройних сил ще не такий достатній, який міг би по всьому периметру з Росією адекватно розмістити наші структури оборонного характеру. Ми поки що не можемо кордон з Росією рівномірно захистити так, як сьогодні наші Збройні сили сконцентровані на Донецькому напрямку», - вважає Марчук.

«Я не виключаю, що демонстративна підготовка до наступу на Маріуполь може бути відволікаючим маневром», - наголосив Марчук.