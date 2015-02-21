Бойовики нарощують техніку з метою можливого наступу на Маріуполь - Лисенко

На маріупольському напрямку спостерігається нарощування бойовиками військової техніки з метою можливого наступу на місто Маріуполь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"На маріупольському напрямку відбувається нарощування чисельності військової техніки, озброєння та живої сили супротивника з метою можливого наступу на місто Маріуполь", - сказав він.

Нагадаємо, як повідомили в прес-центрі АТО, вчорашній день і ніч з 20 на 21 лютого в районі виконання завдань сил антитерористичної операції характеризується істотним збільшенням розвідувальних дій супротивника.

Також бойовики продовжують застосовувати реактивні системи залпового вогню і артилерію.

«Зокрема, з «Градів» були обстріляні селища Водяне і Степове, з артилерії і мінометів - Широкино, Піски, Авдіївка і двічі Водяне», - зазначають у прес-центрі АТО.

Загалом, за ніч бойовики 10 разів наносили вогневі удари по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.