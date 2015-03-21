За добу на Донбасі загинуло двоє військовослужбовців, семеро були поранені

Минулої доби на Донбасі загинуло двоє військовослужбовців, семеро були поранені.

Про це повідомив на брифінгу у Києві речник АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу загинуло 2 українських військовослужбовців, ще 7 отримали поранення», - сказав Лисенко.

Він повідомив, що «бойовики, нехтуючи Мінськими домовленостями, обстріляли позиції підрозділів сил АТО з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї на Донецькому, Артемівському, Луганському та Маріупольському напрямках».

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За словами Лисенка, найскладніша ситуація, як і в минулі дні, спостерігається неподалік Донецька.

«У районі с. Опитне Ясинуватського району Донецької області відбулося 2 бойових зіткнення між російськими найманцями та українськими військовослужбовцями. Наші воїни мужньо оборонялись та успішно відбили всі напади ворога», - наголосив Лисенко.