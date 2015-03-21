ІС: бойовики перестали імітувати «перемир'я» - відкрито використовують артилерію

Російсько-терористичні війська перестали «імітувати» дотримання Мінських угод, і протягом останньої доби відкрито використовували для обстрілу позицій українських військ ствольну артилерію і РСЗВ.

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».

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Зокрема, в районі Бахмутської траси терористами були використані БМ-21 «Град» (зафіксовано роботу 2-х РСЗВ). Також противник здійснив обстріли з 120-мм мінометів, танків, гаубиць Д-30 і САУ 2С1 «Гвоздика». Основна частина обстрілів здійснена на Донецькому і Приморському напрямках (н.п. Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке, Орловське, Чармалик).

«Також більш як 5 обстрілів із стрілецької зброї і важкого піхотного озброєння зафіксовано на Артемівському напрямку, де терористи намагалися змусити українські підрозділи відійти від займаних ними передових позицій», - зазначає «Інформаційне спротив».