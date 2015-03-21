Бойовики обстріляли Авдіївку, загинув мирний житель
З території РФ через неконтрольовані ділянки кордону триває постачання бойовикам військової техніки, зброї та боєприпасів із використанням залізничної інфраструктури
Незаконні збройні формування обстріляли місто Авдіївку, внаслідок чого загинув мирний житель.
Про це повідомив на брифінгу у Києві речник АТО Андрій Лисенко.
Він зауважив, що українські правоохоронці вже працюють на місці трагедії.
«Обстріли населених пунктів вкотре доводять, що бойовики нехтують життями мирних жителів, і налаштовані на подальше загострення конфлікту», - додав Лисенко.
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За його словами, «противник проводить передислокацію і зосередження військової техніки та особового складу на різних ділянках лінії зіткнення, продовжуючи імітацію відведення важкого озброєння». «
Під керівництвом російських військових інструкторів продовжується формування нових підрозділів бандформувань та удосконалення структури існуючих», - сказав речник АТО.
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Він повідомив, що з території РФ через неконтрольовані ділянки кордону триває постачання бойовикам військової техніки, зброї та боєприпасів із використанням залізничної інфраструктури.
«Противник накопичує також паливно-мастильні матеріали для потреб своєї техніки», - сказав Лисенко.