Бойовики обстріляли Авдіївку, загинув мирний житель

Незаконні збройні формування обстріляли місто Авдіївку, внаслідок чого загинув мирний житель.

Про це повідомив на брифінгу у Києві речник АТО Андрій Лисенко.

Він зауважив, що українські правоохоронці вже працюють на місці трагедії.

«Обстріли населених пунктів вкотре доводять, що бойовики нехтують життями мирних жителів, і налаштовані на подальше загострення конфлікту», - додав Лисенко.

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За його словами, «противник проводить передислокацію і зосередження військової техніки та особового складу на різних ділянках лінії зіткнення, продовжуючи імітацію відведення важкого озброєння». «

Під керівництвом російських військових інструкторів продовжується формування нових підрозділів бандформувань та удосконалення структури існуючих», - сказав речник АТО.

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Він повідомив, що з території РФ через неконтрольовані ділянки кордону триває постачання бойовикам військової техніки, зброї та боєприпасів із використанням залізничної інфраструктури.

«Противник накопичує також паливно-мастильні матеріали для потреб своєї техніки», - сказав Лисенко.