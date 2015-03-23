Військові відбили атаку бойовиків поблизу Авдіївки - прес-центр АТО

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"В зоні АТО продовжуються обстріли українських позицій. Найбільш гаряче сьогодні було на Донецькому напрямку, зокрема в районі міста Авдіївка", - говориться у повідомленні.

Так, ворог практично щогодини із різних видів зброї наносив удари по цьому населеному пункту. 4 рази злочинці били по місту зі 120-міліметрових мінометів, 3 рази з танків.

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"О 16:20 неподалік Авдіївки, наші військові вступили у бій з піхотою противника. Напад було успішно відбито", - відзначили у АТО.

За даними прес-центру, протягом дня загалом бойовики 26 разів порушували режим тиші на Донбасі: з 7 ранку до 19 години вечора, російсько-терористичні угруповання вздовж лінії бойового зіткнення 15 разів застосували міномети і гранатомети, 7 разів стрілецьку зброю, тричі били з танків і один раз з артилерії.

Крім того, як зазначається у повідомленні, з 82-міліметрових мінометів злочинці 4 рази обстріляли Піски, а о 17.20 бандформування завдали ударів зі 122-міліметрової артилерії по позиціях наших військ в районі шахти Дутовка.

На Маріупольському напрямку бойовики зі стрілецької зброї і мінометів 5 разів обстріляли селище Широкине.