За добу в зоні АТО поранення отримали 6 українських військових

13:11, 23 березня 2015
Війна
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За добу в зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, 6 бійців отримали поранення.

REUTERS

Про це повідомив прес-секретар штабу АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО поранені троє українських військовослужбовців.

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