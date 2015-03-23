За добу в зоні АТО поранення отримали 6 українських військових
13:11, 23 березня 2015Війна
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За добу в зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, 6 бійців отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар штабу АТО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО поранені троє українських військовослужбовців.
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