Біля Пісків внаслідок обстрілу поранено четверо прикордонників

14:19, 23 березня 2015
Війна
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Прикордонний наряд потрапив під обстріл бойовиків біля Пісків, в результаті чого поранення отримали четверо прикордонників.

Один из пограничников тяжело ранен / УНИАН

Про це повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби.

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Повідомляється, що протягом доби бойовики двічі відкривали вогонь по прикордонних нарядах та підрозділах Державної прикордонної служби.

"Вчора в районі населеного пункту Піски під час рекогносцировки місцевості склад прикордонного наряду потрапив під мінометний обстріл з боку бандформувань. В результаті обстрілу четверо прикордонників отримали поранення, один з прикордонників був важко поранений", - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що поранені доставлені в польовий госпіталь Міноборони.

Також бойовики здійснили обстріл блокпоста "Майорське", на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. Для відбиття атаки українські військові відкрили вогонь. Постраждалих серед українських захисників немає.

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