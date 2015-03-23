Біля Пісків внаслідок обстрілу поранено четверо прикордонників
Прикордонний наряд потрапив під обстріл бойовиків біля Пісків, в результаті чого поранення отримали четверо прикордонників.
Про це повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби.
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Повідомляється, що протягом доби бойовики двічі відкривали вогонь по прикордонних нарядах та підрозділах Державної прикордонної служби.
"Вчора в районі населеного пункту Піски під час рекогносцировки місцевості склад прикордонного наряду потрапив під мінометний обстріл з боку бандформувань. В результаті обстрілу четверо прикордонників отримали поранення, один з прикордонників був важко поранений", - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що поранені доставлені в польовий госпіталь Міноборони.
Також бойовики здійснили обстріл блокпоста "Майорське", на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. Для відбиття атаки українські військові відкрили вогонь. Постраждалих серед українських захисників немає.