Минулого року на Нацгвардію було виділено 4 мільярди гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник командувача Нацгвардії України Ярослав Сподар повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Завдяки ефективному менеджменту та наявним можливостям ми змогли поміняти штатні розписи окремих частин та укомплектувати їх відповідною технікою – це зразки БТР-4, БТР-3Е, броньовані машини «Кугуар» та «Спартан», броньовані КрАЗи. Під ці зразки техніки ми ввели підготовку відповідних спеціалістів», - зазначив Сподар.

Читайте такожУ Нацгвардії відзвітували про втрати за час АТО: 136 військових загинули, 48 - зникли безвісти«На озброєнні Нацгвардії є декілька танкових підрозділів, вони на сьогодні знаходяться на передовій», - додав заступник командувача Нацгвардії.

Крім того, за його словами, у Нацгвардії з’явились артилерійські дивізіони та мінометні батареї, застосування їх на передньому краї є доволі ефективним.

Як повідомляв УНІАН, Нацгвардію України було створено за законом, ухваленим Верховною радою 13 березня 2014 року.

Відповідно до закону, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ було перетворено на Національну гвардію – військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи МВС України.

Відповідно до закону, загальна кількість службовців Національної гвардії становить до 60 тисяч.