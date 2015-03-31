В районі Широкиного йде бій

Про це повідомляє прес-центр АТО. "О 15.50 бойовики почали мінометний обстріл Широкиного. Крім того, по цьому селищу бандити вели вогонь з 122-міліметрової артилерії, а о 16.15 по ньому били з танка", - йдеться в повідомленні. У прес-центрі відзначили, що "продовжуючи провокації, бойовики о 16.30 почали бій проти наших сил в Широкиному", - наголошується в повідомленні прес-центру АТО.

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Також в повідомленні говориться, що бойовики продовжують збройні провокації на Донецькому і Маріупольському напрямках.

У прес-центрі уточнили, що бойовики з танку обстріляли Авдіївку, Опитне, Бердянське, з озброєння БМП вели вогонь по позиціях сил АТО в районі селища Піски, обстріляли опорний пункт на околиці Піонерського.

"У Станиці Луганській відбулося бойове зіткнення між патрульно-мобільною групою українських десантників і підрозділами противника. Під натиском бійців АТО ворог відступив", йдеться в повідомленні.

Всього, за даними прес-центру АТО, з початку доби бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню.