Бойовики вчора штурмували дві позиції сил АТО і 10 разів порушували "режим тиші"

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Протягом вчорашнього вечора, 2 квітня, ситуація в зоні АТО залишалася неспокійною. З 18 години вечора і до опівночі зафіксовано 10 випадків порушення бандформуваннями режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що бойовики о 18.40 обстріляли український опорний пункт поблизу Новгородського. А вже о 20.05 упродовж 50 хвилин тут відбулося бойове зіткнення. Бійці АТО втримали позиції та відкинули сили противника.

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«Наші воїни стримали натиск бойовиків і під час бойового зіткнення на опорному пункті поблизу шахти Дутовка о 23.30. Бій тривав до опів на першу ночі», - повідомляє прес-центр.

Також, вздовж лінії розмежування бойовики із стрілецької зброї і гранатометів обстріляли позиції українських військових поблизу населених пунктів Широкине, Авдіївка, Гранітне, Опитне, Мар’їнка.