Внаслідок необережного поводження із гранатою двоє військових загинули, один поранений

Про це повідомляє голова Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль на своєму сайті.

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"У селищі Борівське поблизу Сєвєродонецька у місці дислокації військового підрозділу через необережне поводження вибухнула наступальна граната «Ф-1». Один боєць (36-річний мешканець Львівщини) загинув на місці, ще двоє (29-річний мешканець Рівненської та 55-річний – Львівської областей) отримали осколкові поранення й госпіталізовані", - сказано в повідомленні Москаля.

Також повідомляється, що бойовики знову посилюють вогневу агресію проти контрольованої Україною території області. За минулу добу бойові зіткнення зафіксовані у декількох точках області. Між опорними пунктами українських силовиків на околиці Кримського та бойовиками із Сокільників неодноразово виникали перестрілки з використанням автоматичної зброї і гранатометів.

Після 17.00 позиції українських військових поблизу мосту через річку Сіверський Донець у Трьохізбенці були обстріляні з автоматів і гранатометів з берега, контрольованого так званою «ЛНР». Аналогічний обстріл було здійснено і у Станиці Луганській. Ніхто з мирних жителів внаслідок бойових зіткнень не постраждав, руйнувань інфраструктури не було.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Полтаві в квартирі вибухнула граната, внаслідок чого були поранені двоє братів, одному з них відірвало кисть руки.