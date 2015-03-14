У Полтаві в квартирі вибухнула граната: поранені двоє братів, одному з них відірвало кисть руки

У Полтаві о 13:24 у квартирі одноповерхового житлового будинку на трьох господарів стався вибух гранати РГД-5.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, на момент вибуху в помешканні знаходилося двоє чоловіків 1987 та 1973 років народження, які отримали травми.

Рятувальники ГУ ДСНС України у Полтавській області, які прибули на місце вибуху, допомогли транспортувати потерпілих до карети швидкої допомоги. Чоловіків направлено до міської клінічної лікарні № 1 м. Полтава. Стан потерпілих – тяжкий.

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Начальник сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Рибалко повідомила ТСН.ua, що тяжкі травми отримали двоє братів.

"Вибух був настільки потужний, що навіть є руйнування будівлі – тріснула стіна", - зазначила Рибалко.

Звідки чоловіки взяли гранату, нині з'ясовує міліція.

"Мати постраждалих дивилася телевізор, в сусідній кімнаті почула шум. Увійшла і побачила важко поранених своїх синів. У молодшого була відірвана кисть, обидва були без свідомості. Вона викликала швидку. Приїхали і медики, і міліція, і рятувальники. Постраждалих з політравмами доставили в першу міську лікарню Полтави, обидва в тяжкому стані, за їхнє життя борються медики", - розповів керівник прес-служби Полтавської обласної міліції Юрій Сулаєв, передає "Полтавщина".

Перевірку за фактом події проводять слідчі органи УМВС у Полтавській області.