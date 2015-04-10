BBC: Частина бійців батальйону "ОУН" залишається в Пісках - речниця

Про це повідомила ВВС Україна речниця батальйону.

"Наразі дійсно відбувається планова ротація. Позиції "оунівців" посилені бійцями 93-ї бригади. Частина бійців відбуває в тил для оформлення в лави 93-ї бригади", - розповіла речниця батальйону "ОУН" з посиланням на "командира однієї з точок в Пісках".

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що бійців "ОУН" військове керівництво нібито змушує залишити свої позиції.

"Якщо там і була якась суперечка, то ніхто внаслідок неї не постраждав. Бійці в Пісках залишаються. Ніякий, скажімо, танк ЗСУ зараз не націлений на штаб ОУН", - додала речниця добровольчого батальйону.

Прибічники "ДНР/ЛНР" продовжують обстрілювати позиції української армії в Пісках, однак залишати їх не збираються, говорять у Генштабі ЗСУ

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Виконувач обов'язків начальника прес-служби Генштабу ЗСУ Олексій Мазепа підтвердив ВВС Україна, що у Пісках триває організоване відведення батальйону "ОУН". Його проводять підрозділи Військової служби правопорядку Збройних сил.

"Перебування на передовій добровольчого батальйону "ОУН", який офіційно не входить до складу ЗСУ, не дозволяло Україні повною мірою виконати Мінські домовленості. Це рішення (Про відведення. - Ред.) було ухвалене для захисту життя та здоров'я особового складу ЗСУ та безумовного дотримання Мінських домовленостей", - пояснили у Генштабі.

"Жодного пострілу, жодної конфліктної ситуації там не було", - додав Олексій Мазепа.

Він також запевнив, що українська армія продовжуватиме утримувати позиції в Пісках.

"У подальшому усьому особовому складу батальйону "ОУН" запропоновано увійти до складу ЗСУ офіційним шляхом", - відзначили у прес-службі Генерального штабу.

Водночас речниця батальйону "ОУН" розповіла, що наразі не всі "оунівці" погодилися увійти до складу 93-ї бригади чи іншого офіційного підрозділу: "Є різні бійці. Ніхто нікого не примушує кудись входити".

Тим часом у прес-центрі АТО повідомляють про те, що селище Піски у п'ятницю обстрілювалося прибічниками "ДНР/ЛНР" зі 120-міліметрових мінометів, які мали б бути відведені за Мінськими домовленостями, а також зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.