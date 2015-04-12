Гарячий Великдень у Пісках: сили АТО відзвітували про знищення російського танка

Українські військовослужбовці в неділю, коли відзначається свято Великодня, продовжують тримати оборону на лінії розмежування на Донбасі.

В районі Пісок знищений ворожий танк. Про це повідомив начальник штабу батальйону ОУН Богдан Тицький, передає Апостроф.

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«Піски. Гарячий та важкий Великдень. Ще з ночі нас почали накривати артилерією. Потім по нам почали працювати танки та багато іншого. Одночасно з різних сторін. Один російський танк підбили», - написав Тицький на своїй сторінці в Facebook.

Піски. Гарячий і важкий Великдень.Ще з ночі нас почали накривати артилерією. Потім по нас почали працювати танки і баг... Posted by Богдан Тицький on 12 квітня 2015 р.

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У той же час, прес-служба окремої сотні «Крим» у Facebook поінформувала: «Сьогодні з 6 годин ранку йде щільний мінометний обстріл (120мм).сел. Піски, обстріл не припиняється вже 5 годин. Втрат серед особового складу немає, зруйнованих позицій теж».

Сьогодні з 6 годин ранку йде щільний мінометний обстріл (120мм).пос. Піски, обстріл не припиняється вже 5 годин. Втрат серед особового складу немає, зруйнованих позицій теж. Posted by Окрема сотня «Крим» on 12 Квітень 2015 р.

Раніше повідомлялося, що за добу в зоні АТО поранені двоє українських військових.